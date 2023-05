Reprodução / Instagram 10.05.2023 Luciana Gimenez trata infecção e comemora evolução após acidente

Luciana Gimenez compartilhou com os seguidores nas redes sociais os cuidados com a saúde na tarde desta quarta-feira (10). A apresentadora exibiu a foto em que aparece com soro na veia, explicando que tratou uma infecção que baixou a imunidade, além de comemorar a evolução em o corpo após o acidente grave que sofreu no início do ano.

“Estou tomando antibiótico. O corpo está sentindo. Estou me sentindo fraca, debilitada.”, contou a apresentadora.





Luciana explicou que o soro que estava tomando é uma infusão de vitaminas, utilizada para levantar o sistema imunológico. A apresentadora ainda afirmou que precisou cuidar da imunidade em vez de ir à academia.

Nos stories do Instagram, Luciana celebrou a evolução da recuperação muscular após se acidentar esquiando, mostrando os resultados dos exames.

“Sigo em recuperação de um acidente grave... Percentual de massa magra, consegui reaver 1 kg”, comemorou Luciana.

A apresentadora sofreu um grave acidente em Aspen, no Colorado, Estados Unidos, em janeiro deste ano, quebrando a perna, tendo que passar por cirurgia e colocando pinos e parafusos para a recuperação. Desde então, ela vem superando as consequências do imprevisto.





