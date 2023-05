Reprodução/ Instagram Rita Lee com filhos e marido Roberto Carvalho

Os filhos de Rita Lee agradeceram o apoio dos fãs durante velório no Planetário do Ibirapuera em São Paulo. Beto Lee, João Lee e Antônio Lee, filhos da cantora com Roberto de Carvalho, aplaudiram pessoalmente os admiradores da cantora que permaneceram no local para se despedir da Rainha do Rock, que faleceu na última segunda-feira (08), aos 75 anos, vítima de câncer no pulmão.

O velório contou com a presença de inúmeros amigos, celebridades e fãs da artista. Entre os presentes estavam a apresentadora Xuxa, Serginho Groisman, Rita Cadillac, Maria Rita, Giulia Be e o duo Anavitória. A cerimônia, que ocorreu nesta quarta-feira (10), foi marcada por muita emoção e comoção.





O corpo de Rita Lee foi levado para cremação na noite desta quarta em uma cerimônia privada em Itapecerica da Serra após um velório de quase 10 horas.

Na saída do planetário, o carro com o corpo da cantora foi escoltado por guardas municipais e acompanhado por um cortejo de fãs. A Rainha do Rock nacional foi homenageada pelos fãs com cantos de "Olê, olê, olá, Rita, Rita".





