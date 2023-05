Reprodução Ney Matogrosso revela ter sido cupido de Rita e Roberto: 'Instantâneo'

O cantor e compositor Ney Matogrosso revelou ter sido o intermediário do encontro de Rita Lee com o marido Roberto de Carvalho. Nesta terça-feira (9), o ex-integrante do Secos e Molhados participou da homenagem à cantora Rita Lee no Conexão GloboNews.

A história de amor que durou 46 anos iniciou em 1976 quando Ney Matogrosso apresentou o guitarrista Roberto de Carvalho para a amiga. O encontro aconteceu quando após um show, Rita convidou os integrantes para um jantar na casa dela.

"Eu estava fazendo um show no beco, em São Paulo, ela foi ver, aí eu vi que ela prestou muita atenção no guitarrista", contou o cantor.

O convite para o amigo Ney Matogrosso foi estendido para os colegas de banda. "Eu levei ele, porque eu sabia que era ele que ela queria ver. Foi instantâneo o encontro deles, instantaneamente se sentaram no piano e começaram a compor. Eu saí meio de fino, pois vi que ali a coisa já tinha acontecido", relembrou.

Na biografia de Rita Lee, lançada em 2016, a cantora detalhou o primeiro encontro com a marido Roberto de Carvalho. "O gato, além de lindo, cheiroso e excelente guitarrista, também se mostrava exímio pianista. Amor à primeira tecla", dedicou.

Rita Lee e Roberto de Carvalho viveram uma relação amorosa de 46 anos marcada por declarações e composições amorosas. O casal teve três filhos Beto, Antônio e João, e dois netos.

A cantora Rita Lee morreu na segunda-feira (8), aos 75 anos. Ícone da música brasileira, ela deixa o marido, Roberto de Carvalho e os três filhos.



A artista descobriu um câncer de pulmão em maio de 2021 e passou por sessões de imuno e radioterapia na lutra contra o tumor. O tratamento teve êxito e, em abril de 2022, ela anunciou que estava curada da doença, após alcançar o estado de remissão. A cantora não tornou público o estado de saúde mais recente.

Rita Lee Jones de Carvalho nasceu em 1947, em São Paulo (SP), filha de descendentes de imigrantes norte-americanos e italianos. Criada no bairro da Vila Mariana, na Zona Sul da cidade, deu os primeiros passos da carreira musical no rock, integrando a banda Os Mutantes com Arnaldo Baptista e Sérgio Dias, entre 1966 e 1972.