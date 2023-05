Reprodução/ Instagram Ex-marido de Iza assume affair com ex-dançarina da cantora

O ex-marido de Iza, Sérgio Santos, postou, no Instagram, uma foto com o novo affair dele: uma ex-dançarina da cantora.O romance vem depois que a artista assumiu o namoro com o jogador de futebol Yuri Lima.



Na imagem, os dois estavam em um passeio de barco e Sérgio apareceu abraçado com a dançarina Ramana Borba. A bailarina de 21 anos participou de um clipe de IZA, da música "Pesadão". Ela ainda participou de gravações de Ludmilla e Pabllo Vittar.

IZA e Sérgio foram casados por quatro anos até se separarem em outubro de 2022.

