Ex-BBB da Itália morre, aos 37 anos, após passar mal em bar

A ex-participante do Big Brother da Itália, Monica Sirianni, morreu aos 37 anos após passar mal e desmaiar. Ela estava em uma bar com os amigos em Soveria Mannelli, na província de Catanzaro.

De acordo com o jornal La Repubblica, a ex-BBB teve o episódio no dia 5 de maio. O veículo informa que uma equipe médica chegou rapidamente ao local, tentou reanimá-la e não obteve sucesso.

A ex-sister ainda foi levado ao hospital Sovery, mas faleceu. A causa da morte não foi revelada, mas, segundo o jornal, os médicos descartaram que ela tenha tido infarto.

A publicação ainda informa que a polícia está investigando caso, mas não há suspeita de um possível assassinato por enquanto.Nos próximos dias, o resultado da autópsia deve ser divulgada.

A ex-BBB Monica Sirianni nasceu em Sidney, na Austrália, mas se mudou com a família para a Itália, onde trabalhou como professora de inglês. Ela entrou reality show italiano em 2011, aos 25 anos, e ficou famosa em todo o país.





