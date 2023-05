Reprodução/ Instagram Virginia Fonseca se emociona com semelhança de Maria Flor com o avô

Virginia compartilhou com os seguidores nesta terça-feira (09) a semelhança entre a filha caçula, Maria Flor, que nasceu em 2022 e o pai da influenciadora, Mário Serrão, que morreu em 2021.

“Sempre que posto a Florzinha aqui, recebo milhares de mensagens falando que ela se parece com meu pai!”, comentou a influenciadora colocando uma imagem dos dois lado a lado.





A influenciadora também disse que a falta do pai é a maior saudade que possui e que se a pequena Maria crescer parecendo com o avô seria “um grande presente de Deus”.

Em seguida, Virginia apareceu chorando nos stories do Instagram. “Impossível lembrar e não chorar... Sei que é uma dor eterna e que nunca passa, apenas aprendemos a lidar com ela”, desabafou a influenciadora.





