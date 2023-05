Reprodução/Instagram - 08.05.2023 Ex-BBBs Viih Tube e Eliezer são pais de Lua

Nesta segunda-feira (8), Viih Tube usou o Instagram para mostrar para os seguidores o rosto da filha Lua, que teve com Eliezer. A bebê nasceu no dia 9 de abril, mas os pais anunciaram o nascimento apenas no 13 de abril. Desde então, eles ainda não tinham mostrado o rosto da pequena.

Eliezer e Viih Tube explicaram pelos stories que não mostraram a aparência da filha logo após o nascimento para evitar que a influencer se estressasse com comentários de internautas sobre Lua. Mas, após se sentirem seguros, fizeram um posto com fotos da bebê.

"Oi titios e titias, eu estava ansiosa pra conhecer vocês viu!", disse a legenda das fotos postadas no Instagram de Lua.









