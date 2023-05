Reprodução / internet Cantora SIA faz casamento surpresa em vila de luxo na Itália

Sia, cantora australiana de 47 anos, celebrou a união com o namorado Dan Bernard em uma cerimônia romântica na Itália. O casal escolheu a Villa Olivetta, propriedade dos estilistas Stefano Dolce e Domenico Gabbana, para oficializar a relação.

O local também foi escolhido por Kourtney Kardashian e Travis Barker para o casamento no ano passado. A cantora foi vista em um lindo vestido de noiva branco de renda, com uma saia rabo de peixe e um véu.





Sia foi casada com Erik Anders Lang de 2014 a 2016. Em 2019, a artista adotou dois jovens de 18 anos que estavam saindo do sistema de assistência social americano de adoção.

Em 2020, ela se tornou avó quando um dos jovens adotados teve gêmeos. Fotos da cerimônia de casamento foram publicadas pela revista People.





