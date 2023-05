Reprodução/ Twitter Ivete Sangalo flagra momento íntimo em show

Ivete Sangalo flagrou um momento íntimo na plateia de um show em Morro de São Paulo (BA) e viralizou nas redes. A reação da cantora, cheia de caretas, divertiu internautas.





Com cara de surpresa, Ivete falou: "Vixi, ele tá pegando no pinto. Eu vi, pegou no p** dele".

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



e a Ivete Sangalo flagrando um kibe no meio do show na festa da SAN kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/ngbpcoc042 — tio it (@thetioit) May 7, 2023





O momento viralizou nas redes: "Morro de rir das expressões que ela faz", disse uma fã. "Eu amo que ela não deixa passar uma baixaria", comentou outro.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente