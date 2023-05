Reprodução Em declaração a Andreia Sadi, André Rizek posta foto rara dos gêmeos

A família de Andreia Sadi e André Rizek está celebrando o 36º aniversário da jornalista da Globo News nesta segunda-feira (8). No Instagram, o comentarista esportivo surpreendeu os seguidores ao publicar um registro dos filhos do casal, os gêmeos Pedro e João, de 2 anos.

Em uma declaração apaixonada, André Rizek exaltou o trabalho de Sadi e a disposição para ser a melhor mãe para os gêmeos.

"Como ela consegue? É a pergunta que me faço todos os dias, desde que conheço, ou melhor, comecei a conhecer a pessoa da minha vida. Como ela consegue ser a Andréia Sadi todos os dias? A melhor e mais relevante jornalista do país, máquina de trabalhar – e de excelência – e ainda arranjar tempo para ser a melhor mãe (de gêmeos...), parceira, o ser-humano que resolve a vida de TODOS ao redor?", iniciou.



No texto, André relembra um passeio no circo com os filhos em que, mesmo na folga da esposa, a jornalista apurou com exclusividade uma matéria enquanto andava no cavalinho com um dos gêmeos.

"Quando penso em fazer algo pela gente ou nossos filhos – e acho que tô arrasando pela iniciativa -, ela já fez aquilo e mais umas quatro coisas. Fico pensando no segredo dela... Como consegue?", declarou o comentarista.

"Sou casado com uma super-heroína. Sou a Louis Lane da relação... Hoje, apagamos as velinhas de manhã com os meninos e comecei a chorar. 'Você está emocionado com meu aniversário', ela riu? Na verdade, sou emocionado por acordar ao lado dessa GATA. Andréia Sadi chega aos 36 anos no auge. E só está começando... Vai ficar brava com esse post, porque ela, com razão, não gosta de mostrar os meninos em rede social. Mas os meninos são parte dessa história e não podiam ficar de fora, hoje. Eles, assim como eu, serão sempre muito orgulhosos de serem os filhos da Sadi! Feliz aniversário, meu amor! Feliz tudo!", finalizou.

Nos comentários, os seguidores se surpreenderam com o tamanho das crianças. "Parece que foi ontem que eles nasceram! Parabéns!", escreveu uma. "Cresceram muito e estão lindos", elogiou outra. "Estava com saudades de ver as crianças", comentou a terceira.