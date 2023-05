Reprodução / Instagram 06.05.2023 Victoria celebra coroação com fotos das Spice Girls junto ao rei

Victoria Beckham recorda momentos marcantes com o rei Charles III, coroado como novo rei da Inglaterra neste sábado (06). A estilista, que se reúne novamente com o grupo Spice Girls para a celebração, destacou que o rei sempre a apoiou em sua carreira e é um grande exemplo de gentileza.

“Eu tenho tantas boas memórias de encontros com sua majestade ao longo da minha carreira, e ele sempre foi tão acolhedor e gentil”, afirmou Victoria.





“Hoje é verdadeiramente um dia histórico e eu estou incrivelmente honrada por celebrar o rei Charles III e a rainha Camilla”, concluiu a Spice Girl.

A cerimônia conta com apresentações de artistas renomados como Katy Perry, Lionel Ritchie e Andrea Bocelli, além da participação da banda britânica Take That e do compositor de música clássica Alexis French.





