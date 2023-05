Reprodução/ Instagram Shay e Thomaz Costa trocam farpas na internet

Shayan e Thomaz Costa, que participaram juntos de "A Fazenda 14", trocaram farpas na internet na noite desta quinta-feira (4). O ex-Casamento Às Cegas criticou o relacionamento do ex-Carrossel com Tati Zaqui, que também participou do reality da Record. A funkeira havia aparecido abalada nos stories ao dizer que tinha terminado com o ator. Momentos depois, ele postou um vídeo com a cantora, deixando os fãs confusos sobre o término.

Shay comentou uma live de Thomaz Costa, onde ele comenta sobre o anúncio de término. O ator mandou o público se tratar porque gosta de ver desgraça. "Eu vi um video que o Thomaz esta mandando povo se tratar e falando que pessoas são ruins. Filhote, quem precisa de tratamento e precisa de se tratar é você. Que está acabando com psicológico da Tati. E faz de tudo para ter engajamento INGRATO", escreveu o ex-Casamento Às Cegas no Twitter.

Thomaz, então, postou nos stories do Instagram mensagens que mandou para Shay depois do post. O ator chamou o iraniano de "bunda mole" e "biscoitero" por fazer as críticas pela internet e não o chamar no privado.