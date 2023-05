Globo/Ellen Soares José Loreto e Lulu Santos

José Loreto explicou o que aconteceu no palco do show em homenagem aos 70 anos de Lulu Santos, que aconteceu na última quinta-feira (04), no Rio de janeiro. O ator foi criticado por errar a letra de “Como uma Onda” em um dueto com o cantor.

De acordo com o ator, a participação aconteceu de improviso e não houve ensaio. Tão pouco, foi uma atuação de Lui Lorenzo, personagem de Loreto em “Vai Na Fé”.





“Ontem ele estava lá no show... 70 anos, aquele showzão, com aquela plateia, transmissão e tudo e ele [Lulu] falou assim: ‘sobe, sobe, sobe’”, contou o ator que estava na primeira fileira durante a apresentação do cantor.





Loreto ainda explicou o que aconteceu quando estava em cima do palco: “Foi muito especial para mim, ele me chamar e, em uma música que todo mundo conhece, Como uma Onda, eu conheço, mas eu travei”.

O ator justificou que, por conta do improviso, ele não tinha retorno e nenhum aparato para auxilia-lo no ao vivo, contando apenas com a deixa de Lulu Santos.

NAO ERA GRAVANDO A NOVELA KKKKKKKKK aiiiiiiii passando mal. o loreto ta explicando no video pic.twitter.com/gvUdBbl4N8 — ma ri. (@acostumadinha) May 5, 2023





