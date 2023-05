Reprodução / Instagram Theo Bial e Giulia Gam

Giulia Gam, que não participa de uma novela desde 2014, foi vista prestigiando o filho, o cantor Theo Bial, em uma roda de samba no Centro do Rio. O evento ocorreu em um hotel em Santa Teresa.

O jovem é fruto do relacionamento da atriz com o apresentador do programa "Linha Direta", Pedro Bial, com quem Giulia foi casada entre 1998 e 2000.





Theo, que iniciou a carreira musical em 2017, lançou o primeiro álbum em 2022, com composições próprias e contou com a participação de Mart'nália e Moacyr Cruz. Atualmente, ele se apresenta em bares na cidade do Rio de Janeiro.

Pedro Bial é casado com Maria Prata e tem duas filhas, Laura e Dora. O apresentador já foi casado com a atriz Fernanda Torres e a produtora Isabel Diegues, com quem teve José Pedro. Além disso, ele é pai de Ana, fruto do primeiro casamento com Reneé Castelo Branco. Vale lembrar que Theo é o único filho de Giulia Gam, que está solteira.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.