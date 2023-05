Reprodução/ Instagram/ Divulgação Fábio Assunção entra para faculdade e é elogiado por estudantes

Fabio Assunção viralizou nas redes sociais após ser flagrado na Pontifícia Universidade Católica, em São Paulo. O ator ingressou na faculdade no curso de Ciências Sociais e foi flagrado por estudantes.

O intérprete de Humberto de "Todas As Flores" apareceu em um perfil de Instagram da faculdade voltado para flertas com estudantes. “Spotted nosso reizinho que voltou, aluna tem chance?”, disse a legenda do post.

O ator, no entanto, não está solteiro. Ele é casado desde 2020 com Ana Verena. Além dos flertes, Fábio chamou a atenção da web por ter ingressado na faculdade. "Eu fico tão feliz pelo Fábio", disse uma internauta.