Reprodução / Instagram MC Sabrina

MC Sabrina, pioneira do funk, animou os fãs ao publicar uma foto sorridente no Instagram nesta quinta-feira (4). A cantora mandou um recado para Pocah, Lexa, Rebecca e a ex-BBB Jaque Faria, agradecendo pelo carinho e cuidado que tem recebido.

“Aproveitando pra comemorar o niver (sic) de uma grande amiga. Pocah, estou usando seu presente! Rebecca, Lexa e Jaque Faria, muito obrigada pelo cuidado”, escreveu a cantora.





Desde abril, a preocupação sobre o paradeiro da artista tem aumentado e outros famosos, incluindo Pocah, têm se unido na divulgação da hashtag #FreeMCSabrina para tentar investigar o aparente "sumiço" da funkeira.





