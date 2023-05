Globo/João Cotta Lulu Santos

O ícone da música brasileira Lulu Santos comemorou 70 anos nesta quinta-feira (4). Para celebrar a data, o artista realizou um show no Rio de Janeiro para estrear a turnê "Especial Barítono: Lulu 70 Anos".

O show foi transmitido ao vivo pelo canal Multishow e está disponível na íntegra no Globoplay após o encerramento da apresentação. O evento está recebendo vários famosos, incluindo o ator Joaquim Lopes que foi um dos primeiros a chegar.





Conhecido por compor trilha sonora em diversas novelas, a comemoração de Lulu não poupou na presença de atores e atrizes conhecidas do público. Vera Fischer, Malu Mader, Claudia Abreu, Antônio Calloni e Samuel de Assis foram alguns que marcaram presença.

Aliás, o elenco da atual novela das 19h da Rede Globo, “Vai na Fé”, compareceu em peso. O cantor assina “Apenas Mais Uma de Amor”, na trilha sonora da trama.

Lulu também conseguiu arrastar nomes do jornalismo como Andreia Sadi e Leilane Neubarth para o evento. O show também contou com a participação de Gabriel O Pensador, que subiu ao palco para um dueto com o aniversariante.













