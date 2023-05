Reprodução / SBT MC Mirella

MC Mirella protagonizou uma cena embaraçosa no “Programa Silvio Santos” deste domingo (30). A ex-Fazenda supostamente deveria responder algo relacionado a carros, sem saber a resposta correta, Mirella pensou em chutar a resposta, mas acabou falando “fazer a chuca”.

A cantora se confundiu durante um quadro do programa e deu uma resposta inusitada, causando risos na plateia e espanto da apresentadora Patrícia Abravanel.





Mirella tentou se corrigir, afirmando que estava pensando em falar “chupeta”, um procedimento comum que se faz em baterias de carro, mas falou do procedimento de lavagem sem querer.

Em meio à euforia do auditório, Patrícia precisou conter os danos e disfarçar a resposta. “Não, não é chupeta também. Vamos lá!”, disse a apresentadora tentando contornar o constrangimento.





