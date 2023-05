Foto: Reprodução/Instagram Jojo Todynho

Jojo Todynho acrescentou duas novas tatuagens para a conta. A artista mostrou pelo perfil no Instagram nesta segunda-feira (1º) uma tatuagem no pulso em homenagem aos cachorros, Bradock e Bangu.

A tattoo apresenta os nomes dos animais divididos por uma pata de cachorro com um coração no centro.





Bradock, um cachorro da raça american bully, foi apresentado pela cantora em 2019, enquanto Bangu foi resgatado das ruas no ano passado. O nome do cão é uma referência ao bairro onde Jojo nasceu, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Jojo Todynho recusou-se a devolver Bangu ao suposto dono, que apareceu cerca de uma semana após o resgate do cão, alegando maus tratos.





