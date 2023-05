Reprodução / Instagram Isabella Furtado, filha de Boninho e Ana, faz 16 e recebe homenagem

No Dia do Trabalhador, a apresentadora Ana Furtado comemorou os 16 anos da filha Isabella, fruto do relacionamento com o diretor da TV Globo Boninho.

Ana postou uma mensagem emocionante e se declarou para a filha, chamando-a de "meu amor" e "o maior de todos". "Seja feliz sempre, Bella Furtado!", desejou a mãe orgulhosa.





A publicação gerou uma salva de felicitações de amigos da apresentadora. “Que linda! Felicidades pra ela.”, desejou Fátima Bernardes. “Parabéns! Pra nós eles sempre serão nossos bebês!”, comentou uma seguidora.

O álbum de fotos mostra Isabella com os pais, curtindo o Carnaval na Sapucaí e ainda uma foto rara de Ana Furtado com a filha ainda bebê.





