Bruna Marquezine fez um pedido aos seguidores nesta segunda-feira (1º). Ao notar alguns comentários na internet sobre comparações dela com Anitta, a atriz pediu que os fãs não participassem dessa linha de pensamento.

“Não engajem essas bobagens não. Não respondam, não comentem. Ignorem 100%. Competição tosca entre 2 mulheres em pleno 2023”, disse a atriz.





O comentário veio após um internauta criticar a participação de Anitta no evento MET GALA, antes mesmo da cantora ter chegado ao evento que acontece hoje em Nova York.

A atriz aproveitou a oportunidade para desejar uma boa festa para a amiga cantora. “Minha Brazid (sic) vai estar belíssima hoje no MET”, afirmou.





