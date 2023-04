Reprodução/Instagram Mãe de MC Kevin celebra aniversário quando o funkeiro faria 25 anos

Neste sábado (29) MC Kevin faria 25 anos se estivesse vivo. A mãe do funkeiro postou uma homenagem ao filho e emocionou os fãs.

Pelos Stories do Instagram, Valquiria compartilhou que esteve no túmulo do herdeiro e mandou um recado aos seguidores.





"Fala que ama hoje, beija hoje, peça perdão hoje, porque realmente o amanhã só pertence a Deus. Te amo filho pra sempre 17:27. Tá difícil aqui sem você, mas obrigado por tudo. Sem palavras pra falar o quanto eu amo você, tenho certeza que você se foi, mas o amor que tenho por você é pra sempre", escreveu ela.

MC Kevin morreu aos 23 anos, em 16 de maio de 2021, ao cair da varanda de um quarto de hotel no Rio de Janeiro. O cantor estava noivo de Deolane Bezerra.





