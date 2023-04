Foto: Reprodução/Instagram Tatá Werneck comenta notícia de câncer causado por sexo oral e viraliza





A humorista Tatá Werneck quebrou a internet nesta quinta-feira (27) após comentar uma notícia de um câncer na garganta que seria causado pelo sexo oral.

O tuíte de Tatá já conta com mais de 6 mil likes na rede social e diversos comentários de internautas que se divertiram com a fala da comediante.













"Por favor não diz isso", comentou a humorista na rede social. As reações ao tuíte foram instantâneas com os internautas continuando a piada de Tatá e contando as próprias experiências.

"O que vou fazer agora na minha quinta-feira a noite?", escreveu um internauta. Seguidos de comentários como: "Tempos difíceis" e "Puxado, né, Tatá?", de alguns internautas. "Nós que fazemos 'boquetecomedy' ficamos como, né? Medicina resolva isso!", comentou outro internauta.

Mas, a todos que se preocuparam, não há necessidade para o medo, pois não é o ato em si que causa o câncer de garganta. O médico infectologista Vinícius Borges explicou em no Twitter que, na verdade, o causador da doença é o vírus HPV, que pode ser transmitido pelo sexo oral.

"Na realidade a causa do câncer é o HPV que é trasmitido por Sexo oral. O subtipo 16 causa 70% dos casos e tá na [vacina] quadrivalente. A nonavalente protege mais ainda", explicou o médico.

