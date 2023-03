Reprodução/ Instagram Tatá Werneck e Lexa

Depois da expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato no "BBB 23", na última quinta-feira (16) por assédio, a TV Globo exibiu o "Lady Night", talk show de Tatá Werneck, com Lexa. Internautas criticaram a apresentadora por exibir o programa mesmo com a polêmica e Tatá respondeu.

"Gente, será que não dava pro cortar as partes que a Lexa fala do Guimê nesse programa da Tata Werneck não? P*ta sacanagem isso ir ao ar logo hj!", disse um internauta.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Tatá compartilhou o comentário e rebateu: "Eu liguei para Lexa porque havia opção de tirar partes do Guimê. A própria Lexa disse que tudo bem deixar como estava porque todos sabiam que era gravado. Falei também com a mãe dela e que optou pelo mesmo".

Eu liguei pra Lexa pq havia opção de tirar partes do Guime. A própria Lexa disse que tudo bem deixar como estava pq todos sabiam que era gravado. Falei também com a mãe dela e que optou pelo mesmo https://t.co/ngxcjMdOwV — Tata werneck (@Tatawerneck) March 17, 2023