Reprodução/ Instagram Lindsay Lohan mostra barriga de grávida pela primeira vez na web

Nesta quinta-feira (27), a atriz Lindsay Lohan, que está grávida, usou as redes sociais para postar registros do chá de bebê. Nas fotos, ela mostrou o barrigão da gestação pela primeira vez.

"Bons tempos! Muito grata por todas essas pessoas maravilhosas em minha vida", escreveu ela na legenda.

A notícia da gravidez foi confirmada pela atriz para o TMZ no início de março. Esse é primeiro bebê de Lindsay, que casou Bader Shammas no ano passado.

"Estamos muito animados para nosso novo membro da família chegar! Estamos ansiosos por este novo capítulo em nossas vidas", disse ela, na ocasião.