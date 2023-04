Reprodução/ Instagram Influencers contam que passaram por golpe e perderam quase R$ 20 mil

Danielle Diz, Davi Kneip e Nanda Carol usaram os stories que foram vítimas de golpes por uma pessoa, que diz ser assessor e é muito conhecida no mundo dos famosos.

Danielle contou que chegou a colocar a pessoa, em questão, dentro de casa e virou amigo dela. A influenciadora disse que o golpista dizia que trabalhava em um camarote do Rio de Janeiro, e tentou oferecer para ela entrar no espaço VIP no Carnaval. Mas tudo era mentira. Danielle descobriu que o rapaz usava o nome dela para conseguir privilégios, como ingressos em eventos e favores.

"Tá no clonando cartão, roubando cachês da pessoas, fechando publicidade sem ninguém de pedir", disse a influencer, se referindo a golpes que a pessoa deu em Nada Carol e Davi.

Nanda revelou que perdeu R$17 mil em uma publicidade que o golpista fechou para ela e Davi. A influencer afirmou que a pessoa recebeu o cachê por ela. Já o ex-DFCE afirmou que descobriu que a pessoa tinha os dados dos cartões dele anotados em um caderno. "Estelionatário é o nome", escreveu Davi.