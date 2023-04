Reprodução Grávida, Tata Estaniecki pede respeito aos fãs: 'Quero no tempo dele'

Grávida de 36 semanas, a influenciadora Tata Estaniecki pediu aos seguidores para que respeitassem o tempo da gravidez do segundo filho, Caio Cocielo. Na última quarta-feira (26), esposa do youtuber Julio Cocielo relatou receber piadas e mensagens inconvenientes dos fãs.



Nos Stories do Instagram, Tata exibiu uma mensagem que dizia: 'Por favor, pari logo, não aguento mais'.

"Eu super entendo o carinho, a ansiedade, eu também sou ansiosa, mas eu não paro de receber a mensagem, 'Ai, cadê essa criança que não nasce logo e não sei o que', 'Já está grávida há 50 anos'. Gente, eu não estou grávida de 50 anos, eu estou grávida de 36 semanas. Eu agradeço demais o carinho, mas não, eu não quero que ele nasça agora, se ele nascer agora, ele ser um bebê prematuro, e corre alguns riscos de ter que ir para a UTI, enfim, eu quero que ele nasça no tempo dele".

"Eu queria muito pedir esse respeito. Eu sei que não mandam as mensagens por mal e que não é intencional, mas como eu fico lendo isso o tempo inteiro, fica tipo, 'Quero que nasça', 'Quero que nasça'... E aí isso me dá um pouco de... acelera um pouco o coração, aí eu só queria pedir para não falar mais isso", completou.

A influenciadora também afirma que caso o bebê nasça, ela irá comunicar os seguidores.

"Eu não estou fazendo suspense nenhum. Eu estou falando as semanas que eu estou, então assim, só para vocês saberem ainda tem 1 mês", informou.

Tatá está no nono mês da gravidez, mas de acordo com a medicina, em média a gestação leva 40 semanas, o que coincide com 10 meses aproximadamente. "Ele só nasce no final do mês que vem", concluiu.