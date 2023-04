Reprodução/Instagram Anitta ganha festa da nova gravadora ao assina contrato

Anitta assinou oficialmente o seu contrato com a Republic Records nesta quinta-feira (27).

Pelas redes sociais, a cantora compartilhou fotos da festa que ganhou da equipe da nova gravadora.





A Republic Records é conhecida por ter no elenco grandes artistas como Taylor Swift, Ariana Grande, Drake, Post Malone, Shania Twain, Stevie Wonder e The Weeknd.

"Entrando em um novo capítulo da minha vida. Sou tão grata por tudo que está acontecendo na minha vida nos últimos dias. Estou pronta para você, Republic Records, junto com a Universal Music Brasil. Fazendo história comigo como uma grande família", celebrou a artista.

Vale lembrar que Anitta tinha parceria com a Warner, onde estava há 11 anos. Recentemente, ela criticou publicamente atitudes da empresa com a sua carreira.

