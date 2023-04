Foto: Reprodução/Instagram Fabiana Karla se presenteia com carro avaliado em R$300 mil





A atriz Fabiana Karla adiantou o presente de Dia das Mães e se presenteou com um Jeep Commander, carro avaliado em cerca de R$300 mil e compartilhou com os seguidores a nova conquista nesta quinta-feira (27).



Exaltando a força do próprio trabalho e as raízes nordestinas, a atriz escreveu hashtags como "você pode" e "poder feminino" na legenda da publicação.













"GRATIDÃO! É a palavra de ordem que uso com frequência na minha vida. As dificuldades existem, mas as conquistas também!", escreveu a atriz na legenda da publicação.

"Há quem diga que pode parecer exibicionismo, mas, na verdade, eu sei o quanto inspiro pessoas com a minha história de vida, e por esse motivo é que eu divido aqui com vocês essas vitórias! Então, hoje eu ME dei esse presente. Eu mereço!!!", completou ela.

"Não é publi, é suor do meu trabalho e a proteção divinais me dá saúde e amparo (Eu não ando só). Então, se preparem que vocês podem olhar para o lado no sinal e se depararem comigo: uma mulher nordestina, de corpo livre, dona de si, que paga seus próprios boletos e tem ainda um caminho lindo pela frente!", disse Fabiana.

"Se Miley Cyrus pode comprar suas próprias flores, EU mesma posso comprar meu próprio carro. É sobre… Ah! Preciso agradecer ao Grupo Eleven Blindados que tornou tudo isso possível, cuidando da minha blindagem e de todos os trâmites. Adorei a surpresa de ter chegado antes do previsto!", finalizou a atriz.