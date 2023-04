Foto: Reprodução/Instagram Mari Palma rebate críticas após publicar foto de biquíni





A jornalista Mari Palma desabafou nas redes sociais na manhã desta terça-feira (25) após receber diversas críticas por publicar uma foto em que aparecia de biquini.



A apresentadora afirmou que o fato de ter uma foto de biquini nas redes sociais não anula credibilidade na profissião ou qualquer outro valor.













"Quero reclamar. Postei a última foto no feed, uma foto de biquíni num domingo de piscina na minha casa. E o que tem de gente me enchendo o saco nos comentários. Ai, gente, para de ser chato!", iniciou Mari.

"Uma foto de biquíni não anula credibilidade, competência e nem nenhum outro valor meu. Vão procurar o que fazer e me deixem em paz", pediu ela. A jornalista está solteira desde o fim do casamento com Phelipe Siani. Os dois oficializaram a união em agosto e se separaram após 6 meses.





































































Após o anúncio da separação de Mari Palma e Phelipe Siani, a jornslista recebeu várias críticas e atques nas redes sociais. "Eu realmente não queria ter que fazer nenhum post sobre isso, mas chegou num nível que eu preciso me posicionar.", iniciou ela.

"[Meu pai] passou todos os anos da vida dele aqui nesse mundo dizendo o quanto ele sentia orgulho da mulher que eu tava me tornando e não vai ser nenhuma mensagem anônima que vai me fazer esquecer disso. Então é aqui que eu coloco meu limite", disse ela.

"Existe uma parte da minha vida que é minha. Só minha. E eu realmente espero que vocês respeitem isso. Obrigada", finalizou ela.