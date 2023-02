Foto: Reprodução/Instagram Mari Palma sofre ataques nas redes sociais: 'Meu limite'

A jornalista Mari Palma desabafou nas redes sociais nesta terça-feira (7) e expôs alguns prints expondo mensagens e ofensas que vem recebendo de haters.

A apresentadora conta que vem recebendo diversas mensagens de ódio nas redes sociais, muitas falando da sexualidade da jornalista e até com ofensas aos familiares de Mari. "Eu realmente não queria ter que fazer nenhum post sobre isso, mas chegou num nível que eu preciso me posicionar.", conta ela.

Mari conta que os ataques aumentaram após a apresentadora anunciar o divórcio, com o também jornalista, Phelipe Siani, com quem foi casada por seis meses. Mari diz que já está acostumada já que "a corda sempre estoura para o lado da mulher".

Mas Mari conta que passou a se pronunciar após receber mensagens ofensivas falando do pai, Luiz Palma, que morreu em março de 2021, após enfretar uma luta contra um câncer. "[Meu pai] passou todos os anos da vida dele aqui nesse mundo dizendo o quanto ele sentia orgulho da mulher que eu tava me tornando e não vai ser nenhuma mensagem anônima que vai me fazer esquecer disso. Então é aqui que eu coloco meu limite", desabafou ela.

Mari ressaltou que, naquele momento, estava colocando um limite, apesar de gostar da conexão que criou com os seguidores e agradeceu o carinho de todos que acompanham a carreira da jornalista. "Existe uma parte da minha vida que é minha. Só minha. E eu realmente espero que vocês respeitem isso. Obrigada", finalizou ela.