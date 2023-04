Foto: Reprodução/Instagram Maraísa ganha presente de admirador secreto: 'Você venceu'





A cantora Maraisa, dupla com a irmã Maiara, intrigou os fãs na noite desta segunda-feira (24) ao compartilhar que ganhou um presente de um admirador secreto.

No Instagram, a cantora manteve todo o ar de mistério ao compartilhar fotos e vídeos com o presente. Maraisa foi presenteada com um grande coração repleto de rosas vermelhas, junto de alguns balões, também em formato de coração.













"Você venceu!", legendou ela na publicação, fazendo mistério, sem revelar o remetente do presente. Logo, os fãs e seguidores da cantora se manifestaram nos comentários.

"Arrasando corações", escreveu uma internauta. Seguida de outra que questionou: "Como assim conseguiram conquistar o golpe?", escreveu ela.





































































Recentemente, Maraísa teve que enfrentar uma acusação de plágio de uma seguidora sobre a música "Felizes Para Sempre", de Maraísa com a irmã Maiara. Com brincadeiras, a artista compartilhou prova com os fãs e revelou que a acusadora cobrou R$150 mil por danos materiais e morais. Além disso, a sertaneja publicou prints das conversas com a "compositora" da música. Nas imagens, a internauta aparece falando sozinha na DM de Maraisa.

Maiara e Maraisa são acusadas de plagiar a PRÓPRIA música!



É isso mesmo que você leu!

A PRÓPRIA música!



Hahahahahahaha aí é muita loucura pic.twitter.com/SDFOtoVsHm — Maraisa (@Maraisa) April 20, 2023





E a melhor de hoje vcs não vão acreditar!! Recebi um processo que a pessoa me cobra R$150 mil reais por danos materiais e morais, porque eu plagiei a minha própria música de novo, a Felizes Para Sempre. pic.twitter.com/epVwNHiufv — Maraisa (@Maraisa) April 20, 2023





Para finalizarmos este assunto, graças a Deus eu tinha esses dois áudios e tenho mais materiais aqui “construindo” essa obra. Eu nunca plagiei nada na minha vida! Eu sou a segunda mulher que mais arrecada com uma música no Ecad; — Maraisa (@Maraisa) April 20, 2023