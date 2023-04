João Vicente fala de insegurança de autoimagem: 'Penso que está ruim' Em debate no 'Papo de Segunda' desta segunda-feira (24), apresentador refletiu sobre como é a relação com o que ele vê refletido no espelho

Home

Gente

Celebridades

João Vicente fala de insegurança de autoimagem: 'Penso que está ruim'