Foto: Reprodução/Instagram Ludmilla comemora 28 anos e ganha joia de R$64 mil da esposa





Nesta segunda-feira (24) Ludmilla comemora 28 anos e ganhou um presente especial da esposa, a influenciadora e ex-BBB Brunna Gonçalves.

Através dos stories do Instagram, a voz do hit "Sou Má" compartilhou com seguidores o presente que recebeu da amada: um conjunto de joias avaliadas em mais de R$64 mil.













"Eu estava louca por essa [pulseira]. Ela ainda me deu o cordão também [risos]. Te amo, linda. Amei", escreveu a cantora na publicação. A pulseira "Vintage Alhambra", da joalheria Maison Van Cleef & Arpels, de ouro branco 18 quilates é avaliada em R$ 38,8 mil. As joias são feitas à mão e inspirada no trevo-de-quatro-folhas.

Já o colar, que tem um pingente fixado na corrente, também é de ouro branco 18 quilates e custa R$ 25, 6 mil. Durante uma participação surpresa no programa "Altas Horas" do último sábado (22), Brunna Gonçalves ressaltou que o aniversário da amada estava chegando e aproveitou para se declarar para Ludmilla, que era uma das convidadas da noite.

“Amor, estou aqui hoje para agradecer por tudo que você é para por mim. Você é uma mulher incrível, me inspira todos os dias para eu ser guerreira e correr atrás do que eu quero. Te amo!”, disse a influenciadora.

Vale ressaltar que, em 2022, Ludmilla ganhou o Grammy Latino na categoria "Melhor Álbum de Samba/Pagode" com o álbum "Numanice 2". O projeto da cantora é um sucesso e lotou a Sapucaí com um show para mais de 33 mil pessoas em novembro de 2022.

Brunna se declarando pra Ludmilla no Altas Horas ❤️ pic.twitter.com/moC2v62k8M — lesbocine (@lesbocine) April 23, 2023