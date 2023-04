Reprodução/Instagram Arthur Aguiar e Lua Blanco se encontram e aumentam rumores de reunião dos 'Rebeldes'

Parece que a reunião de 'Rebelde' está mais próximo do que nunca. Nesta segunda-feira (24) Arthur Aguiar e Lua Blanco apareceram juntos e causaram euforia nos fãs da novela.





Pelos Stories do Instagram, o ator compartilhou um vídeo ao lado da atriz e ex-namorada, e aumentou ainda mais os rumores do reencontro do elenco.

Nas imagens, a cantora surge usando uma parte da casa do campeão do BBB 22 e, segundo ela, no dia 26 de maio o público saberá o que ela está aprontando.

🚨Meu LuAr ta vivo!!!! Arthur Aguiar e Lua Blanco se reencontraram hoje! Será que teremos comeback de Rebeldes Brasil?! 😍 pic.twitter.com/YaKr1MPk5R — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 24, 2023





Vale lembrar que recentemente Lua esteve em um almoço com Mel Fronckowiak. As duas aproveitaram a companhia uma da outra para relembrar os velhos tempos.

Além dos três, Sophia Abrahão, Chay Suede e Micael Borges, também fazem parte do elenco principal da novela da Record TV.





