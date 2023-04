Reprodução/ Instagram Maíra Cardi mostra anel de R$ 228 mil que ganhou do Primo Rico

Neste domingo (23), Maíra Cardi usou o Instagram para mostrar o tamanho do anel de noivado que ganhou do Thiago Nigro, o Primo Rico. A influencer afirmou que o noivo pagou uma fortuna na jóia.

"Apareceu a margarida, primeiro dia hoje oficialmente noiva. Obviamente a gente saiu para jantar e aproveitar", iniciou ela nos Stories. "Olha o tamanho desse solitário de diamante da Tiffany que o noivo me deu, que 'maravigold", completou. O anel é avaliado a partir de R$ 228 mil.

Depois, ela detalhou o momento do pedido aos seguidores: "Quando eu vi aquela caixinha azul, já fiquei apavorada, pensei: 'Meu Deus do céu, quanto será que ele pagou nesse negócio?!.

Maíra ainda contou sobre os gastos da viagem: "E tem mais essa viagem com toda essa galera que a gente trouxe (...), mais o hotel cinco estrelas...Eu falei: 'Senhor, onde que vai acabar essa graça!?".

"Mas aí, ele acordou e me falou assim: ''Fica tranquila porque meus paranauê tão rendendo e apesar desse anel ter sido uma fortuna e toda viagem ter sido uma fortuna, ainda assim, só pelo o que o dinheiro está rendendo, ainda sobra para eu estar pagando tudo isso", completou.