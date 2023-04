Reprodução/ Instagram 'Belo casal The e Mônio', diz ex do Primo Rico após noivado com Maíra

No último sábado (22), Maíra Cardi anunciou que está noiva de Thiago Nigro, conhecido como o Primo Rico . A notícia, porém , não agradou a todas. A ex do coach financeiro usou as redes sociais para reagir ao pedido de casamento.

"Belo casal formam The e Mônio", escreveu ela no Twitter. Em seguida, Camila reflitoiu"Um fato: O mundo é projetado para pessoas racionais, insensíveis e frias".

Ela teve um relacionamento de 12 anos com Nigro, de quem também era sócia. O pedido de casamento para Maíra Cardi veio cerca de dois meses depois do casal ter começado a namorar.