Influencer reclama de pensão de R$ 15 mil de youtuber Sharkão

A influenciadora Amanda Campello usou o Instagram para reclamar da quantia que o youtuber Sharkão paga de pensão para a filha. Ela também acusou o ex de ser ausente nos cuidados da filha de oito meses. O youtuber, por sua vez, rebateu as acusações e afirmou que irá pediu a guarda da bebê na Justiça.

Amanda contou que o valor de R$ 15 mil pagos por Sharkão não são suficientes para pagar as"contas fixas e básicas". A influencer afirmou que só o aluguel do apartamento que mora com a filha custa R$ 9 mil. Ela explicou que tem tal moradia porque o youtuber fez questão que a filha tivesse um bom lar.

Além do aluguel, Amanda afirmou que o dinheiro da pensão é usado com uma funcionária e as contas de água e luz. Mesmo com o dinheiro, a influencer contou que contas do mês passado estão atrasadas.

"Não é educação financeira, é que não sobra. Eu pago as contas e não sobra. Não sobrou para fralda, fruta, brinquedo, para roupa... Não gastei um real comigo. Gasto com as contas fixas e não sobra", declarou ela.

Depois da reclamação repercutir, Sharkão se manifestou e disse que a fala da ex é "inacreditável" a fala de sua ex. Ele contou que enviou R$ 17.300 de pensão no mês passado e afirmou que, entre os meses de dezembro de 2022 e abril de 2023, teria separado cerca de R$ 135 mil para os custos com a filha.

"A gente manda dinheiro muito mais que necessário para uma criança de oito meses. E, além disso, manda dinheiro extra. O que acontece? A gente manda para comprar coisas para neném e a pessoa gasta com outra coisa que não a minha filha e ainda fala que foi outra pessoa que comprou aquilo que a gente mandou dinheiro para comprar", disse ele.

Amanda, então, rebateu o ex em um novo vídeo. Ela alegou que, após o fim da relação dos dois, Sharkão disse que se dedicaria "exclusivamente" aos cuidados da filha. A influencer ainda negou que esteja "luxando" com o valor da pensão e que não tem dinheiro para comprar um chinelo.

Em seguida, ela confessou que entende que muitas mães conseguem viver com menos de R$ 15 mil por mês, mas afirmou que o ex dela "não é assalariado". Ou seja, teria dinheiro para pagar um bom valor na pensão.

"Eu imploro todo mês, até que eu liguei pro genitor pra falar que eu mandei todos os comprovantes pro seu advogado, eu estou implorando há dias, você não dá um retorno pra ele, e acabou as frutas da neném. Sabe o que ele falou: 'assuntos financeiros fala com o meu advogado', e desligou na minha cara", contou ela.

Ela ainda rebateu acusações de que privava o youtuber de ver a filha: "Agora o pai tem o culhão de mentir da melhor forma possível, porque ele consegue convencer com o seu poderzinho de manipulação, que eu proíbo ele de ver a filha, não tem a pachorra de falar a verdade, mesmo eu tendo provas atrás de eu provas de eu falando: 'vem ver a neném, ela precisa de amor e proteção do pai, a neném precisa do seu contato, pode vir a hora que quiser, não precisa avisar pra vir, eu desmarco qualquer compromisso, pode me ligar a hora que quiser pra perguntar por ela, quantas vezes por dia você quiser'. Nunca me ligou, nem quando viu que teve febre, nem quando viu que teve vômito, nem quando viu que esteve doente com 39,5º de febre. Nunca! Nem quando foi cinco vezes na pediatra. Nunca ligou pra perguntar dela. Mas daí ele posta no Instagram, sabendo que está bloqueado, 'oi, como está minha filha'. Nossa, parabéns pela sua encenaçãozinha", declarou.

Sharkão rebateu, mais um vez, e acusou Amanda de alienção parental. Ele também disse que vai à Justiça pedir a guarda da filha. "Filha, pode ter certeza que estamos fazendo o possível e o impossível para agilizar o processo para que você possa vir a nossos braços! E que Deus perdoe essas pessoas que buscam briga e propagam o ódio nas redes sociais!", escreveu.

