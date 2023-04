Reprodução/ Instagram Fred Nicácio, Domitila e Marvvila se reencontram após BBB 23

Na noite do último sábado (23), Fred Nicácio, Domitila e Marvvila se reencontraram e curtiram a madrugada em balada no Rio de Janeiro. A reunião acontece após a eliminação da miss, que era aliada dos ex-BBBs no reality.

Os três integrantes do grupo Fundo do Mar registraram o momento nas redes sociais. Marvvila filmou o reecontro com Domitila. "Meu amorzinho", disse cantora. "Que saudade", respondeu a miss.

A ex-The Voice, então, revelou que torcia por Domitila fora da casa: "Que saudade, minha bruxinha. Muito minha campeã, maravilhosa".

Antes de encontrarem Marvvila na balada, Domitila e Fred se viram. E o momento foi gravado e postado nas redes sociais.

