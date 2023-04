Reprodução/Instagram Equipe da Larissa explica o posicionamento #forabruna

Posicionamento oficial! A equipe da participante Larissa, do BBB 23, se pronunciou através de um post no perfil da participante, após a equipe de Bruna Griphao explicar sobre o posicionamento deles em ser “#ForaLarissa”. No posicionamento eles citam que muito antes desse paredão em que a sister está, a equipe de Bruna já havia soltado a mão de Larissa.

"Após nosso posicionamento deste paredão, muitos diálogos vêm sendo distorcidos e divulgados através de inverdades, como forma de estratégia de manipulação. Estes estão sendo propagados por uma equipe profissional e família de outra participante e, diante disso, precisamos trazer as informações verdadeiras em forma de respeito a todos vocês que confiam e acreditam em nós. A gestora da equipe precisa da aprovação da família de Larissa, para que qualquer posicionamento seja feito, sejam eles referentes aos paredões ou não. Não ea a decisão mais óbvia e mais fácil a ser tomada. Mas neste caso, como grande parte de seus familiares tiveram acesso a informações, indícios, vídeos, áudios e curtidas de comentários insinuando uma posição, validamos o sentimento de chateação a partir de então, resolvemos tomar um partido", diz o comunicado.