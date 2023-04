Reprodução/ Instagram Léo Santana celebra aniversário com festa surpresa e homenagem de Lore

Neste sábado (22), Léo Santana completa 35 anos e as comemorações começaram na madrugada. O cantor ganhou uma festa surpresa durante apresentação no festival Garota VIP, em Brasília, e uma celebração fora de palco.

Antes do show, Léo ganhou um bolo e um carinho da esposa, Lore Importa. A dançarina ainda fez uma homenagem ao cantor ao aparecer no telão do show com Liz, filha do casal. As duas enviaram uma mensagem de parabéns surpresa para o cantor. "Te amamos muito", disse Lore.

"O aniversário é meu, mas além de o presente de ter vocês na minha vida, minha filha Liz, te amo, minha pequena, minha esposa também", agradeceu Léo.