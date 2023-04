Reprodução/ Instagram Carla Perez pede ajuda da Marinha para encontrar tio desaparecido

Na última sexta-feira (22), Carla Perez usou o Instagram para pedir ajuda à Marinha para encontrar o tio, que desapareceu em Porto Seguro, na Bahia. Ela conta que o familiar Paulo Perez, que é pescador, foi tirar água do barco e não voltou para casa.

"Com as fortes chuvas no sul da Bahia, ele foi tirar água do barco, hoje pela manhã, em Porto Seguro e infelizmente não voltou para casa, toda a família está desesperada, alguns pescadores da região estão ajudando nas buscas", disse a dançarina.



Em seguida, ela suplicou: "Deixamos aqui um pedido de socorro à Marinha e oração a todos vocês." Na manhã deste sábado, Carla ainda mostrou que alguns pescadores iniciaram buscas por barco e agradeceu a ajuda.

As chuvas no sul da Bahia causaram tragédias, com deslizamentos de terra e alagamentos em áreas de risco. Ilhéus, Porto Seguro e Santa Cruz de Cabrália e foram algumas das cidades afetadas.





