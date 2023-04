Reprodução/ Instagram Ex-namorado de Bia Miranda curte noite com Adriano Imperador

Na noite da última sexta-feira (21), Gabriel Roza, ex-namorado de Bia Miranda, usou o Instagram para mostrar a noite que teve ao lado de Adriano Imperador. O post chamou atenção dos internautas já que a neta de Gretchen teve um affair com o jogador.

O ex de Bia apareceu em um bar com Adriano Imperador. Na legenda, ele escreveu: "Olha a brincadeira". Os dois estavam conversando e bebendo com amigos.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Gabriel Roza e Bia Miranda tiveram um término polêmico. A ex-peoa anunciou o fim do noivado com o rapaz e afirmou que, além de ter a roubado, Gabriel era abusivo com ela. Ele, no entanto, negou as acusações e disse que Bia o traia.