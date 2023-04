Reprodução/ Globo Aline, Bruna e Larissa estão no paredão

Na última sexta-feira (21), foi formado o último paredão, para eliminar, do "BBB 23". Após Amanda ganhar a Prova do Finalista, Aline, Bruna e Larissa caíram na berlinda e disputam o voto do público para chegar à final.

Segundo a enquete do iG Gente, na parcial das 09h, Bruna é a mais votada, com 53,1%, e deve sair do reality. Larissa está em segundo lugar com 40,7 % e Aline é a menos votada com 6,2%.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Reprodução/ Twitter Parcial das 09h do paredão do "BBB 23"





A concentração de votos em Bruna reflete o foco das torcidas de Aline, Amanda e Larissa que declararam ser #ForaBruna.

Quem você quer eliminar? #BBB23 — iG Gente (@iggente) April 22, 2023









+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente