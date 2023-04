Repprodução/ Instagram MC Cabelinho namora Bella Campos

MC Cabelinho surpreendeu a namorada Bella Campos e os fãs em um show. O funkeiro ligou para a cantora no meio da apresentação e derreteu internautas.

No meio do show, o cantor pegou o celular e fez uma chamada de vídeo para Bella no meio de uma música. Ele cantou para a namorada, mostrou o público e mandou beijos.

A internet, então, repercutiu a cena. "É tudo questão de prioridade", disse um internauta."Que fogo", comentou outro. "O que toda mulher quer é um MC cabelinho na vida", escreveu mais um usuário.

🚨FAMOSOS: MC Cabelinho liga para namorada Bella Campos durante show e internautas comentam: “É tudo questão de prioridade”.



pic.twitter.com/qRg7xpPbUs — CHOQUEI (@choquei) April 21, 2023