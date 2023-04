Reprodução Denilson e Belo





Luciele Di Camargo, esposa de Denilson, cutucou o cantor Belo por não pagar uma dívida antiga que tem com o ex-jogador de futebol. A atriz aproveitou o burburinho nas redes sociais, após Virginia comprar um jatinho avaliado em R$ 50 milhões para Zé Felipe, e cobrou a dívida de Belo.



A irmã de Zezé Di Camargo replicou a foto de Virginia e afirmou que só poderia dar os balões de presente para Denilson, exceto se Belo resolvesse pagar a dívida. "Mozão Denilson, o avião eu não posso dar, mas os balões, sim, porém tem que ser no começo do mês porque no final já não tem dinheiro sobrando nem para os balões. Mas se você receber do belo dá para comprar um helicóptero", ironizou.

Denilson prontamente respondeu e também cobrou Belo. "Bora pagar então Belo porque quero um helicóptero", disse o ex-jogador.





A dívida citada por Luciele Di Camargo é antiga. Amigo de Belo na década de 90, o ex-jogador comprou os direitos comerciais do Soweto, grupo de pagode liderado pelo marido de Gracyanne Barbosa. Porém, Belo saiu da banda um ano após a compra feita por Denilso, que cobra R$ 7 milhões por quebra de contrato.