Luana Piovani fala de processo movido por Scooby

Luana Piovani concedeu uma entrevista ao "Domingo Espetacular", da RecordTV, onde falou sobre a polêmica da divisão da guarda dos filhos com Pedro Scooby, com quem foi casada de 2013 a 2019. O surfista moveu um processo contra ela pela guarda de Dom, de 11 anos e dos gêmeos Bem e Liz, de 7.

“Eu sofri violência judiciária, e só fui entender depois”, desabafou Luana sobre o processo que o ex-BBB abriu em Portugal, onde mora.

Piovani ainda afirmou que não irá voltar para o Brasil tão cedo: “Não pretendo voltar a morar aqui, porque só tem quatro anos que eu estou lá. Não é fácil você largar uma estabilidade de uma carreira, de uma vida pessoal já absolutamente organizada, como eu larguei, em busca de uma segurança, de uma dignidade para os meus filhos”.

