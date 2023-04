Reprodução/ Globo Ana Paula Renault e Munik Nunes eram amigas no "BBB 16"

Na noite da última quinta-feira (21), Ana Paula Renault mandou uma indireta para a campeã do "BBB 16" e ex-amiga Munik Nunes. No Twitter, ela deu a entender que ela que deveria ter vencido a edição e ainda alfinetou a ex-sister.

“Chevrolet, e para a grande vencedora do BBB 16, vai nada não?", escreveu ela, que completou: "Gente, falei grande vencedora, não encostada. É só ler direitinho”.

Alguns internautas criticaram a fala de Ana Paula. “A Munik ganharia numa final das duas. Eu mesmo amava as duas, mas a Munik era meu top 1 com toda certeza”, escreveu um seguidor. “Munik não tem culpa que você era descontrolada e foi expulsa”, disse outro.

Mas teve gente que concordou com Ana Paula, que foi expulsa do "BBB 16" por agressão. "Bem que você merece por ter carregado a edição nas costas", disse um usuário. "Não ironicamente, você que está na minha memória no BBB 16 junto com a Dona Geralda, eu não lembro a vencedora", comentou outro.

Gente, falei grande vencedora, e não encostada. É só ler direitinho😎 — Ana Paula Renault (@anapaularenault) April 21, 2023

