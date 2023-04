Francinny Marques Alec Baldwin tem acusações de homicídio culposo retiradas

As acusações de homicídio culposo contra o ator Alec Baldwin pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, no set de gravações do filme Rust, foram retiradas, segundo a ABC News. Um tiro acidental atingiu a profissional, em outubro de 2021, e foi ligado ao artista, que sempre negou ter puxado o gatilho da arma.

A decisão veio duas semana antes do julgamento que seria realizado no Novo México, nos Estados Unidos, onde ocorreu a morte.



Além dele, a ex-armeira do longa, Hannah Gutierrez-Reed, também foi acusada pela morte de Halyna e assim continua. Assim como Alec, Hannah também negou que tenha disparado a arma.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



De acordo com o ABC News, os promotores responsáveis pelo caso Kari Morrissey e Jason Lewis vão continuar e aprofundar as investigações sobre o ocorrido no set de gravações e, se encontrarem indícios de responsabilidade de Alec, podem incriminá-lo novamento. As gravações do filme Rust foram retomadas nesta quinta-feira (20) após paralisação e segue tendo Baldwin como protagonista e Joel Souza na direção.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente