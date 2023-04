Reprodução/ Instagram João Guilherme faz nova tatuagem no rosto e ironiza dor

Nesta quarta-feira (19), João Guilherme compartilhou nas redes sociais que fez uma tatuagem em uma lugar curioso no corpo: no rosto. O ator ainda ironizou a dor de fazer a o desenho.

“Lancei a novidade. No name”, escreveu o filho de Leonardo ao postar um vídeo do momento da tatuagem. No vídeo, ele ainda ironizou a dor que está sentindo ao ser questionado por um amigo:

“Não está, não, besta. Vem você aqui fazer. Sai fora! Vai fazer eu borrar aqui. Vai borrar minha cara”, brincou João Guilherme, que, em seguida, pediu uma batata frita para aliviar a dor.